Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Санкт-Паулі - Гоффенгайм, getty images
19 жовтня 2025, 20:40
В рамках сьомого туру німецької Бундесліги Санкт-Паулі приймав Гоффенгайм.
Завдяки цій впевненій перемозі "синьо-білі" піднялися на восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Санкт-Паулі залишився на 14 позиції.
Санкт-Паулі — Гоффенгайм 0:3
Голи: Туре, 54, Крамарич, 59, Премель, 79
Санкт-Паулі: Васіль — Дзвігала (Сессай, 75), Сміт, Рітцка — Пирка, Сендс, Фудзіта (Меткалф, 82), Оппі — Сінані — Карс (Афолаян, 63), Лаже (Унтонджі, 63)
Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі (Кабак, 86), Бернардо — Крамарич (Прасс, 76), Бюргер, Авдуллаху, Туре (Мерштедт, 76) — Лемперле (Бебу, 86), Асллані (Премель, 70)
Попередження: Дзвігала — Бюргер, Хайдарі, Гранач