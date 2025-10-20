Німеччина

18-річний півзахисник вкотре відзначився у юнацькій Бундеслізі.

18-річний український півзахисник Богдан Оліченко продовжує вражати у молодіжній команді Баварії. У матчі 9-го туру чемпіонату Німеччини U-19 проти однолітків з Унтерхахінга він відзначився черговою результативною дією — забив важливий м’яч у ворота суперника.

Гол Оліченка на 78-й хвилині став вирішальним — саме він остаточно закрив питання про переможця зустрічі. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь мюнхенців.

Для Богдана це вже третій гол у сезоні, крім того, в його активі три асисти у дев’яти поєдинках за Баварію U-19.

Унтерхахінг U-19 – Баварія U-19 2:4

Голи: Краттенмахер, 76, Вайсс, 90+2 — Кардозо, 10, 32, 45+1, Оліченко, 78