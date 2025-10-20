18-річний півзахисник вкотре відзначився у юнацькій Бундеслізі.
Богдан Оліченко, getty images
20 жовтня 2025, 12:12
18-річний український півзахисник Богдан Оліченко продовжує вражати у молодіжній команді Баварії. У матчі 9-го туру чемпіонату Німеччини U-19 проти однолітків з Унтерхахінга він відзначився черговою результативною дією — забив важливий м’яч у ворота суперника.
Гол Оліченка на 78-й хвилині став вирішальним — саме він остаточно закрив питання про переможця зустрічі. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь мюнхенців.
Для Богдана це вже третій гол у сезоні, крім того, в його активі три асисти у дев’яти поєдинках за Баварію U-19.
Унтерхахінг U-19 – Баварія U-19 2:4
Голи: Краттенмахер, 76, Вайсс, 90+2 — Кардозо, 10, 32, 45+1, Оліченко, 78