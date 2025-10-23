Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 22 жовтня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА розгромила бельгійський Брюгге на власному полі (4:0).

Черговий суперник команди Венсана Компані не вистояв на Альянц Арені, і цього разу глядачі побачили три голи вже в першому таймі.

А ще одне взяття воріт від "Рекордмайстера" поставило крапку в протистоянні наприкінці гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Брюгге у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баварія — Брюгге 4:0

Голи: Карл, 5, Кейн, 14, Діас, 34, Джексон, 79

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано (Мін Дже, 81), Та, Геррейру (Бішоф, 69) — Кімміх, Павлович — Олісе, Карл (Горецка, 69), Діас (Майк, 81) — Кейн (Джексон, 69)

Брюгге: Якерс — Саббе (Сіке, 46), Ордоньєс, Мехеле, Меєр — Станкович — Форбс (Спілерс, 46), Аудоор (Сандра, 66), Ванакен, Цоліс (Діахон, 80) — Трезольді (Верман, 66)

Попередження: Мін Дже