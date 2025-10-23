Головний тренер Баварії позитивно оцінив виступ своїх підопічних, окремо відзначивши надійність захисту та внесок молодих гравців.
Венсан Компані, Getty Images
23 жовтня 2025, 10:31
Мюнхенська Баварія продемонструвала стильну та впевнену гру, здобувши переконливу домашню перемогу над Брюгге з рахунком 4:0 у матчі Ліги чемпіонів у середу ввечері. Цей результат продовжив вражаючу серію команди Венсана Компані – мюнхенці виграли всі 12 офіційних ігор цього сезону.
"Це була хороша гра. Можливо, ми могли забити більше голів, але ми зберегли ворота на нуль і загалом провели дуже гарну домашню гру" – заявив Компані. – Крім того, деякі молоді гравці показали, що можуть допомогти нам у цьому сезоні – це було важливо".
Попри домінацію у групі, Компані залишається зосередженим на майбутніх викликах, зокрема на матчах проти ПСЖ та Арсенала.
"Ми хочемо вигравати кожну гру. Шлях до наступного раунду нелегкий, ми це знаємо. Тепер головне – продовжувати набирати очки – у чемпіонаті та в Лізі чемпіонів. Для нас важливо прогресувати – це наша робота", – підсумував тренер.
