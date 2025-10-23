Ліга чемпіонів

Головний тренер Баварії позитивно оцінив виступ своїх підопічних, окремо відзначивши надійність захисту та внесок молодих гравців.

Мюнхенська Баварія продемонструвала стильну та впевнену гру, здобувши переконливу домашню перемогу над Брюгге з рахунком 4:0 у матчі Ліги чемпіонів у середу ввечері. Цей результат продовжив вражаючу серію команди Венсана Компані – мюнхенці виграли всі 12 офіційних ігор цього сезону.

​"Це була хороша гра. Можливо, ми могли забити більше голів, але ми зберегли ворота на нуль і загалом провели дуже гарну домашню гру" – заявив Компані. – Крім того, деякі молоді гравці показали, що можуть допомогти нам у цьому сезоні – це було важливо".

Попри домінацію у групі, Компані залишається зосередженим на майбутніх викликах, зокрема на матчах проти ПСЖ та Арсенала.

​"Ми хочемо вигравати кожну гру. Шлях до наступного раунду нелегкий, ми це знаємо. Тепер головне – продовжувати набирати очки – у чемпіонаті та в Лізі чемпіонів. Для нас важливо прогресувати – це наша робота", – підсумував тренер.

На нашому сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.