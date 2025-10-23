Ліга чемпіонів

Гаррі Кейн, який і сам забив у матчі, окремо привітав юного Леннарта Карла.

Нападник Баварії Гаррі Кейн назвав перемогу над Брюгге (4:0) "ніччю, яку варто запам'ятати", і окремо відзначив історичне досягнення свого 17-річного партнера по команді Леннарта Карла.

​Юний півзахисник вийшов у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів і вже на 4-й хвилині відкрив рахунок, забивши свій перший гол за клуб. Цей м'яч зробив Карла наймолодшим гравцем Баварії (17 років і 242 дні), який коли-небудь забивав у Лізі чемпіонів, а також наймолодшим німцем з таким досягненням у турнірі.

​Гаррі Кейн, який також долучився до розгрому бельгійців, не залишив подію поза увагою. У своїх соціальних мережах англійський форвард опублікував привітання:

​"Блискуча ніч Ліги чемпіонів на Альянц. Вітаю Леннарта Карла з незабутньою ніччю! Треба тримати цей імпульс!" – написав Кейн