Манчестер Сіті розглядає трансфер узимку, тоді як Ліверпуль тисне на літній перехід.

Баварія не полишає спроб підписати центрального захисника та капітана Крістал Пелес Марка Геї, контракт якого спливає влітку цього року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, спортивний директор мюнхенців Макс Еберль упродовж останніх днів знову виходив на зв’язок із 25-річним футболістом, намагаючись переконати його погодитися на перехід до Баварії влітку.

Зазначається, що кілька тижнів тому Еберль уже проводив особисту зустріч із агентом Геї на базі клубу на Зебенерштрассе. У Баварії налаштовані рішуче та не збираються згортати роботу над потенційним трансфером англійця івуарійського походження.

Водночас боротьба за 25-річного оборонця залишається відкритою. Манчестер Сіті зберігає інтерес до Геї та може спробувати оформити перехід уже взимку, тоді як Ліверпуль робить ставку на літнє трансферне вікно. Також предметний інтерес проявляє лондонський Арсенал.

Марк Геї є одним із ключових гравців Крістал Пелес і стабільно викликається до збірної Англії. Очікується, що конкуренція за захисника лише зростатиме найближчими місяцями.