Німеччина

Німецький клуб підготував для португальця довгостроковий контракт.

Баєр Леверкузен наближається до підписання молодої зірки французького Ліона.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, між леверкузенським Баєром та представниками Ліона тривають активні переговори щодо трансферу португальського нападника Афонсу Морейри.

Зазначається, що німці вже запропонували 21-річному універсальному форварду п’ятирічний контракт, розрахований до кінця червня 2031 року.

Морейру є одним із ключових молодих гравців Ліона та у сезоні 2025/26 провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 11 результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість оцінюється приблизно у 20 мільйонів євро.