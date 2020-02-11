Италия

"Россонери" показывают ужасающую статистику в национальном чемпионате.

В минувший уикенд Милан уступил в миланском дерби Интеру со счетом 2:4.

"Россонери" вели по ходу матча с преимуществом в два гола, но после перерыва пропустили четыре мяча и уступили. Этот результат лишь подтвердил неудачную статистику выступлений команды во встречах с лидерами чемпионата Италии.

В матчах с командами из верхней пятерки в этом сезоне Милан не набрал ни одного очка. При этом команда пропустила 16 голов, а забила – лишь четыре.

Ранее сообщалось, что Милан впервые уступил после возвращения нападающего Златана Ибрагимовича.

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