Италия

Украинские полузащитники Аталанты начнут ответный полуфинальный матч Кубка Италии на скамейке запасных.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини решил не включать в стартовый состав Руслана Малиновского и Виктора Коваленко — сообщил официальный Твиттер бергамасков.

Полузащитники сборной Украины остались в резерве на случай, если придется спасать путевку в финал Кубка Италии в ответном полуфинальном матче против Наполи.

Первый поединок в Неаполе завершился со счетом 0:0.

Матч Аталанта — Наполи состоится в среду, 10 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция поединка.

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