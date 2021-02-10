Украинские полузащитники Аталанты начнут ответный полуфинальный матч Кубка Италии на скамейке запасных.
Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, фото ФК Аталанта
10 февраля 2021, 21:14
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини решил не включать в стартовый состав Руслана Малиновского и Виктора Коваленко — сообщил официальный Твиттер бергамасков.
Полузащитники сборной Украины остались в резерве на случай, если придется спасать путевку в финал Кубка Италии в ответном полуфинальном матче против Наполи.
Первый поединок в Неаполе завершился со счетом 0:0.
Матч Аталанта — Наполи состоится в среду, 10 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция поединка.
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