Італія

Андалузці провалюють кампанію в чемпіонаті Іспанії.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, керівництво Севільї найближчим часом відправить головного тренера Хорхе Сампаолі у відставку.

Джерело стверджує, що керівництво клубу вже шукає заміну наставнику. На офіційних ресурсах клубу поки не повідомлялось про відставку Хорхе. Головним претендентом на посаду називають Хосе Менділібара, який до 2022 року очолював Алавес.

Нагадаємо, це друге пришестя Сампаолі у Севілью відбулось в жовтні минулого року. Він встиг провести 31 матч на чолі команди, виграв 13 поєдинків, програв — 12, ще 6 Севілья зіграла внічию. Крім того, андалузці пробились у чвертьфінал ЛЄ, де зіграють з Манчестер Юнайтед.