Італія

Хорватський півзахисник Мілана вийшов на поле майже у 40 років.

Півзахисник Мілана Лука Модрич оновив історію італійського чемпіонату, ставши найстаршим гравцем, який дебютував у Серії А.

Модрич вийшов на поле в першому турі проти Кремонезе (1:2) у віці 39 років, 11 місяців і 14 днів, встановивши новий рекорд для ліги.

Нагадаємо, Модрич перейшов в Мілан з Реала влітку 2025 року як вільний агент.

Минулого сезону Лука Модрич відіграв за Реал Мадрид 63 матчі, забив чотири голи та віддав дев'ять результативних передач.