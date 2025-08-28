Італія

Гравець виявився не потрібен клубу вже за сезон після трансферу.

Італійський атакувальний півзахисник Томмазо Бальданці взимку минулого року зробив вагомий крок у своїй професійній кар’єрі, перейшовши з Емполі до Роми за 11,5 млн євро.

Усе заради того, щоб відіграти за "вовків" загалом 59 матчів, забити два м’ячі та віддати дві гольові передачі, і вже цього літа почути, що в клубі на нього більше не розраховують.

Рома виставила гравця на трансфер, але наразі охочих забрати 22-річного виконавця черги немає.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що найбільш реальним наразі є перехід Бальданці до Верони на правах оренди на сезон.

"Мастифи" наразі намагаються домовитись і про повноцінний трансфер після завершення цього терміну, тоді як сам факт орендної угоди для них уже вважається доконаним.

Інтерес щодо Томмазо виказували також Парма, Торіно та фріульський Удінезе, але пропозицій не робили.