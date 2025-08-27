Українець може залишитися в чемпіонаті Італії.
Артем Довбик, Getty Images
27 серпня 2025, 18:07
Центральний нападник Роми Артем Довбик навряд чи поповнить склад Вільярреала.
Всі голи та асисти Артема Довбика в дебютному сезоні Серії А. ВІДЕО
За даними журналіста Маттео Моретто, переговори між клубами зірвалися. Раніше повідомлялося, що представник чемпіонату Іспанії збирається орендувати 28-річного українця з правом викупу.
Контракт Довбика з Ромою розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt Артем оцінюється в 30 млн євро.
Протягом минулої, дебютної для гравця кампанії у футболці "джаллороссі", він відзначився 17-ма голами й чотирма асистами в 45-ти матчах усіх турнірів.
Нагадаємо, що в липні Довбик змінив свій ігровий номер у клубі.