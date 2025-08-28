Італія

Португалець уклав контракт до 2028 року, сума трансферу склала 3,5 млн євро.

Турецький гранд Бешикташ офіційно оголосив про підписання перспективного центрального захисника туринського Ювентуса – Тіагу Джало.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 25-річний португалець приєднався до команди на постійній основі, підписавши контракт до 2028 року.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 3,5 мільйона євро.

Минулого сезону Джало виступав на правах оренди за Порту, провівши 17 матчів і забивши 2 голи.