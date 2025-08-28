Англія

Ніколо Савона може перебратися до чемпіонату Англії.

Ювентус і Ноттінгем Форест продовжують обговорювати можливість переходу правого захисника Ніколо Савони, передає журналіст Ніколо Скіра.

Клуб АПЛ збільшив свою пропозицію до 12,5+3,5 млн євро з 10% від потенційного майбутнього продажу 22-річного італійця. "Б'янконері" ж у той же час хочуть, щоб сума трансферу склала приблизно 18-20 млн із 10% від потенційного майбутнього продажу.

Самому Савоні Ноттінгем Форест запропонував п'ятирічний контракт. Сьогодні, 28 серпня, обговорення можливого переходу мають продовжитися.

Сезон-2024/25 був дебютним для вихованця Ювентуса Ніколо на найвищому рівні. У 40 матчах усіх турнірів фланговий оборонець відзначився двома голами та одним асистом.

Нагадаємо, нещодавно Бешикташ придбав центрального захисника туринського клубу.