Німеччина

Впевнена перемога команди Ковача напередодні міжнародної паузи.

Боруссія Дортмунд впевнено реабілітувалася за несподівану нічию в першому турі Бундесліги проти Санкт-Паулі (3:3), здобувши переконливу домашню перемогу над берлінським Уніоном.

Героєм матчу став Гірассі, який забив два м’ячі ще до перерви, забезпечивши команді комфортну перевагу. У другому таймі дортмундці контролювали гру, а в кінцівці зустрічі Нмеча точним ударом встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Боруссія набрала чотири очки та піднялася на третє місце у турнірній таблиці. Уніон із трьома пунктами опустився на десяту позицію.

Боруссія Дортмунд — Уніон Берлін 3:0

Голи: Гірассі, 44, 58, Нмеча, 81

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно (Р'єрсон, 77), Антон, Бенсебаїні — Коуту, Забітцер (Гросс, 86), Свенссон — Брандт, Беллінгем (Нмеча, 70) — Гірассі (Адеємі, 86), Баєр (Чуквуемека, 77)

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Роте — Тріммель (У Йон, 64), Хедіра, Сков (Кьон, 70) — Крал (Скарке, 64), Хаберер (Кемляйн, 83) — Ілич, Анса (Берк, 70)