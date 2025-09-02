Італія

Бельгійський нападник може стати повноцінним гравцем туринців у разі виконання спортивних умов.

Ювентус офіційно оголосив про оренду бельгійського форварда Лої Опенда з Лейпцига.

Туринський клуб заплатив 3,3 мільйона євро за оренду, а також передбачив бонуси на суму 800 тисяч євро.

У разі досягнення певних спортивних результатів "б’янконері" зобов’язані будуть викупити контракт гравця за 40,6 мільйона євро, розподіливши виплати на чотири роки.

Опенда в минулому сезоні забив 13 голів та віддав 11 асистів у 45 матчах.