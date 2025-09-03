Італія

Італійський фахівець поділився планами щодо українця.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував ситуацію з українським нападником Артемом Довбиком, якого "вовки" хотіли продати останніми днями трансферного вікна.

"Безумовно, найскладніша позиція, яка потребує більшої уваги, більших інвестицій – це центральний нападник. Не заперечуватиму, що мені хотілося б більше, підписати нових гравців під час трансферного вікна... і, можливо, отримати того футболіста, якого ми знайшли на ринку.

Але якщо це неможливо зараз, нам доведеться працювати з тим, що ми маємо. Я хочу відродити Довбика, для мене Артем завжди був гравцем, який дуже багато працював. Бальданці – це ще один футболіст, якого треба відродити. Пеллегріні, який залишився, – це той гравець, який досяг неймовірних результатів за ці два місяці, і я переконаний, що все вийде.

Пеллегріні, Бальданці, Довбик — це ідеальні хлопці, ідеальні футболісти. Нам просто потрібно багато працювати на полі та покращувати гру кожного. Вони рішуче налаштовані боротися у новому сезоні. Я дуже радий цьому.

Можливо іноді мій стиль гри обмежує сильні сторони деяких футболістів. Якщо не вдається довести справу до кінця, забити, то ризикуєш пропустити, програти матч – у таких моментах можна ризикувати менше. Але це моє розуміння футболу, і ці хлопці йдуть за мною. Вони підтримують ці ідеї", — наводить слова Гасперіні TuttomercatoWEB.

Свій наступний матч Рома проведе проти Торіно — гра пройде 14 вересня о 13:30.