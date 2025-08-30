Італія

Український форвард хоче перейти до складу "россонері".

Майбутнє нападника Роми Артема Довбика продовжує залишатися відкритим останніми днями літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, спробу придбати 28-річного українця зробив Фулгем, проте форвард збірної України відповів відмовою.

Також зазначається, що Довбик хоче перейти до Мілана, переговори з яким точаться зараз.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі.

