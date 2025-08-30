Український форвард хоче перейти до складу "россонері".
Артем Довбик, Getty Images
30 серпня 2025, 13:33
Майбутнє нападника Роми Артема Довбика продовжує залишатися відкритим останніми днями літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За інформацією джерела, спробу придбати 28-річного українця зробив Фулгем, проте форвард збірної України відповів відмовою.
Також зазначається, що Довбик хоче перейти до Мілана, переговори з яким точаться зараз.
Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі.
