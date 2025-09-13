Італія

Для хорвата всі матчі однакові.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор прокоментував майбутній матч з міланським Інтером в рамках третього туру італійської Серії А. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт "зебр".

"Як пройшов підготовчий тиждень? Насправді це були два тижні, тому що була пауза на матчі збірних. Після таких пауз завжди особлива підготовка — потрібно думати день за днем, хто приїхав, кому потрібно відпочити, а кому — попрацювати більше. Це завжди особливий момент.

Відчуття хороші, позитивні. Ми провели два спільних заняття. Я почуваюся добре, мені бракувало футболу, і ось все знову починається.

"Derby d'Italia"? Це лише третій тур чемпіонату. Попереду ще 35 матчів.

Я вже говорив: це матч, як і будь-який інший. Я хочу побачити те, що ми тренуємо. Хочу концентрації на стандартах. Хочу хорошої гри і повного прояву команди. Кожен матч — це відкриття. Я бачу зосередженість у своїй команді.

Чи можлива гра у два форварда? Хороше питання. У нас три сильних форварди. Досі ми грали з одним нападником. Зараз потрібно максимально використовувати склад, а це означає — можливо, грати по-іншому. Поки що поточна схема працює. Опенда потрібен простір. Девід може грати другим нападником. Влахович здатний на все.

Опенда потрібен простір. Він може грати праворуч, але тоді потрібно змінювати стиль гри. Їлдиз і Консейсан працюють за іншою схемою. Опенда може діяти в контратаці. Що стосується Калюлю — ніякої екстреної ситуації, він грає на своєму місці і справляється добре. Головне — знайти баланс, думаючи, спостерігаючи і правильно підбираючи гравців.

Зустріч з Ківу нічого не змінює для мене", — заявив Тудор.

Матч між Ювентусом та Інтером відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.