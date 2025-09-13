Італія

Португальський форвард відновлюється після м’язової травми й ризикує пропустити ще кілька зустрічей Серії А.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підтвердив, що Рафаель Леау не зможе зіграти в поєдинку Серії А проти Болоньї. Крім того, існує ймовірність, що 26-річний португалець пропустить і наступну гру проти Удінезе.

Нагадаємо, Леау взяв участь у серпневому матчі Кубка Італії проти Барі, де відкрив рахунок, але невдовзі змушений був залишити поле через травму. Відтоді він ще не виходив на поле ані у чемпіонаті, ані у складі національної збірної.

"У Леау проблема з камбалоподібним м’язом, який є дуже небезпечним. Його не буде з нами завтра, швидше за все, навіть не буде в Удінезе", – зазначив Аллегрі на передматчевій пресконференції.

Також тренер уточнив, що з іншими гравцями ситуація спокійніша: "З Еступіньяном усе гаразд, Пулішич теж у порядку".

Таким чином, Мілану доведеться обходитись без одного зі своїх ключових нападників щонайменше в найближчому турі Серії А.