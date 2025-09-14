Завершилися два матчі чемпіонату Італії.
Джорджо Скальвіні, getty images
14 вересня 2025, 18:05
В рамках третього туру італійської Серії А Аталанта приймала Лечче, а Удінезе вирушив в гості до новачка чемпіонату Пізи.
Команда Івана Юрича розгромила на домашній арені аутсайдера Лечче, здобувши першу перемогу в офіційному матчі на чолі з хорватським фахівцем. Голами у "богині" відзначилися Джорджо Скальвіні, Нікола Залевські та двічі Де Кателаре. На це гості змогли відровісти лише одним забитим м'ячем Конан Ндрі. В підсумку впевнена звитяга Аталанти 4:1.
Аталанта — Лечче 4:1
Голи: Скальвіні, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевські, 70 - Ндрі, 82
Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Гін, Коссуну — Белланова, де Рон (Муса, 76), Пашалич (Брешіаніні, 59), Залевські (Бернасконі, 86) — Де Кетеларе (Самарджич, 75), Сулемана (Мальдіні, 75) — Крстович
Лечче: Фальконе — Куассі (Вейга, 71), Гашпар, Зіберт (Габріель, 79), Галло — Кулібалі, Рамадані, Сала (Ндрі, 60) — Моренте, Штулич (Камарда, 71), Соттіль (П'єротті, 59)
Удінезе продовжує на старті сезону йти без поразок. На цей раз підопічні Кости Руньїча мінімально переграли Пізу. Автором єдиного гола у зустрічі став нападник фріульців Коста Браво.
Піза — Удінезе 0:1
Гол: Браво, 14
Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Лусуарді (Нзола, 46) — Туре, Акінсанміро, Ебішер (Піччініні, 86), Трамоні (Стенгс, 86), Ангорі (Бонфанті, 46) — Морео (Леріс, 46), Мейстер
Удінезе: Сава — Бертола (Земура, 75), Крістенсен, Соле — Ехізібуе, Атта, Карлстрем, Пйотровські (Дзаніоло, 61), Камара (Гоглічідзе, 75) — Браво (Саррага, 61), Девіс (Букса, 61)
Попередження: Караччоло — Камара, Карлстрем