Італія

Завершилися два матчі чемпіонату Італії.

В рамках третього туру італійської Серії А Аталанта приймала Лечче, а Удінезе вирушив в гості до новачка чемпіонату Пізи.

Команда Івана Юрича розгромила на домашній арені аутсайдера Лечче, здобувши першу перемогу в офіційному матчі на чолі з хорватським фахівцем. Голами у "богині" відзначилися Джорджо Скальвіні, Нікола Залевські та двічі Де Кателаре. На це гості змогли відровісти лише одним забитим м'ячем Конан Ндрі. В підсумку впевнена звитяга Аталанти 4:1.

Аталанта — Лечче 4:1

Голи: Скальвіні, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевські, 70 - Ндрі, 82

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Гін, Коссуну — Белланова, де Рон (Муса, 76), Пашалич (Брешіаніні, 59), Залевські (Бернасконі, 86) — Де Кетеларе (Самарджич, 75), Сулемана (Мальдіні, 75) — Крстович

Лечче: Фальконе — Куассі (Вейга, 71), Гашпар, Зіберт (Габріель, 79), Галло — Кулібалі, Рамадані, Сала (Ндрі, 60) — Моренте, Штулич (Камарда, 71), Соттіль (П'єротті, 59)

Удінезе продовжує на старті сезону йти без поразок. На цей раз підопічні Кости Руньїча мінімально переграли Пізу. Автором єдиного гола у зустрічі став нападник фріульців Коста Браво.