15 вересня 2025, 08:50
У матчі третього туру італійської Серії A Мілан на власному полі здобув перемогу над Болоньєю.
Мілан — Болонья 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди.
"Лука Модрич — надзвичайний гравець, приємно спостерігати за його грою, він справді скромний хлопець. Він у відмінній формі та знає, куди треба рухати м'яч у кожній ситуації.
Усі хлопці добре провели гру, було важливо виграти вдома, не пропустивши жодного гола. У важкі моменти команда залишалася єдиною, бо важливо не розкриватись і не пропускати голів на власному полі.
Хіменес? Він багато бігав, пресингував. У нього було 2-3 хороших моменти, це правда, але він їх мав явно не з ясною головою після всієї тієї роботи, яку він зробив для команди. Він хороший хлопець, і сьогодні він також був дуже корисним для нас, я радію через його виступ.
У нас надзвичайна команда, усі наполегливо працюють, тому я не скаржусь. Наша мета, разом з клубом, — повернутись до Ліги чемпіонів. Ми повинні вдосконалюватись, але нам також і не слід надто захоплюватись успіхами, а натомість потрібно продовжувати вдосконалюватись у плані нашої гри. Маю сказати, що хлопці дуже добре з цим справляються.
Мій емоційний вибух наприкінці гри? Нічого особливого. Був інцидент із пенальті, у мене виникла суперечка з четвертим арбітром, і, на щастя, постраждав лише мій піджак.
Меньян? Я не думаю, що він буде грати в Удіне. Його литковий м'яз дуже мене непокоїть. Терраччано добре дебютував на Сан-Сіро, я дуже радий за нього, але у нас ще є Торріані, який теж у дуже хорошій формі.
Важливо працювати як команда, як сьогодні ввечері, тоді навіть у складних ситуаціях важливо мати правильний настрій і робити один маленький крок кожного разу", — заявив італійський фахівець.
Наступний матч Мілан проведе на виїзді проти фріульського Удінезе.