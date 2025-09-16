Італія

Мер Мілана Джузеппе Сала заявив, що Інтер і Мілан досягли угоди щодо придбання стадіону Сан-Сіро.

"Все гаразд. У середу ми звернемося до міської ради з резолюцією про продаж Сан-Сіро, оскільки фактично ми досягли домовленості з клубами", — цитує Салу ANSA.

Сала додав, що новий стадіон має бути готовий до 2031 року, бо УЄФА не розглядатиме Мілан як місце проведення матчів Євро-2032, якщо Сан-Сіро збережеться. Продаж стадіону повинен бути затверджений до кінця місяця.

Ця угода може стати ключовим кроком для будівництва нового стадіону, що покращить інфраструктуру міста та клубів.

