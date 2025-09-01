Гравець остаточно вирішив піти.
Адемола Лукман, Getty Images
01 вересня 2025, 12:35
Поступово добігає до завершення літня трансферна кампанія, а нігерійський нападник бергамаської Аталанти Адемола Лукман і досі залишається в розташуванні "Богині".
Незважаючи на активний інтерес міланського Інтера, трансфер 27-річного виконавця так і не відбувся.
Однак у тому, що за "оробічі" він більше не гратиме, гравець упевнений на всі 100%, про що й сповістив клуб у перед заключним днем вікна переходів.
Серед вимог Аталанти до потенційного трансферу тим часом усього два пункти — жодних оренд та пропозиції від 40-45 млн євро.
Повідомляється, що останніми годинами довкола футболіста великий інтерес демонструють лондонський Тоттенгем та мюнхенська Баварія.
Причому "шпори" є фаворитами в цих перегонах.