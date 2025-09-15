Італія

Меньян змушений був залишити поле у другому таймі, його замінив новачок П’єтро Терраччано.

Попри перемогу Мілана над Болоньєю (1:0), головною темою для фанатів стала нова травма Майка Меньяна. Французький воротар у другому таймі попросив заміну та залишив поле з дискомфортом у правій литці.

Його місце зайняв новачок П'єтро Терраччано, для якого цей вихід став дебютним у складі "россонері".

За інформацією італійських ЗМІ, йдеться про розтягнення правої литки — проблеми, яка переслідує Меньяна ще з моменту переходу до Мілана у 2021 році. Загалом за час виступів у Серії А він уже пропустив 54 офіційні матчі через травми, що є найвищим показником серед топ-воротарів чемпіонату.

У перші два сезони француз випадав на довгі відрізки — зокрема, через операцію на зап’ясті та серйозні проблеми з литковим м’язом, які змусили його пропустити понад 30 ігор поспіль. У сезоні-2023/24 Меньян частіше отримував дрібні пошкодження, через які пропускав лише кілька матчів. Минулого року він обмежився двома вимушеними паузами, проте новий рецидив викликає серйозне занепокоєння.

Для порівняння: Джанлуїджі Доннарумма за аналогічний період пропустив лише 4 матчі, Ян Зоммер — 14, Алекс Мерет — 30, тоді як у Меньяна ця цифра сягає 54.

Варто нагадати, що влітку француз опинився за крок від переходу в Челсі, але після приходу Массіміліано Аллегрі "россонері" відмовилися від ідеї продажу. Новий наставник вважає Меньяна ключовою фігурою своєї команди та переконав керівництво залишити його в Мілані.

Тепер ситуація може ускладнитися: якщо проблеми з литкою виявляться серйозними, клубу доведеться знову замислитися над пошуком альтернативи. Водночас таланту й класу француза в Мілані ніхто не ставить під сумнів.