Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 22 вересня 2025 року.
Наполі - Піза, Getty Images
23 вересня 2025, 08:39
Наполі у матчі четвертого туру італійської Серії А на своєму полі здобув перемогу над Пізою (3:2).
Команда Антоніо Конте відкрила рахунок на 39 хвилині, коли результативним ударом відзначився Біллі Гілмор.
У середині другого тайму Піза зрівняла рахунок завдяки пенальті у виконанні Мбали Нзоли, але за 14 хвилин "неаполітанці" знову вийшли вперед після голу Леонардо Спінаццоли.
Ще через дев'ять хвилин Наполі збільшив перевагу завдяки голу Лоренцо Лукки, а Піза відповіла своїм голом на 90 хвилині — його автором став Лорран де Соуза.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Піза у четвертому турі Серії А-2025/26:
Наполі — Піза 3:2
Голи: Гілмор, 39, Спінаццола, 73, Лукка, 82 - Нзола, 59 (пен), Лорран, 90.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно (Жезус, 81), Спінаццола — Гілмор (Ангісса, 58) — Політано, Де Брюйне, Ельмас (Лоботка, 58), Мактоміней — Гойлунн (Лукка, 77).
Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Лусуарді — Леріс (Мейстер, 61), Акінсанміро, Ебішер, Марін (Лорран, 80), Бонфанті (Ангорі, 74) — Морео (Куадрадо, 61), Нзола (Трамоні, 74).
Попередження: Спінаццола — Караччоло, Лусуарді, Лусуарді.