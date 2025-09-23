Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 22 вересня 2025 року.

Наполі у матчі четвертого туру італійської Серії А на своєму полі здобув перемогу над Пізою (3:2).

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок на 39 хвилині, коли результативним ударом відзначився Біллі Гілмор.

У середині другого тайму Піза зрівняла рахунок завдяки пенальті у виконанні Мбали Нзоли, але за 14 хвилин "неаполітанці" знову вийшли вперед після голу Леонардо Спінаццоли.

Ще через дев'ять хвилин Наполі збільшив перевагу завдяки голу Лоренцо Лукки, а Піза відповіла своїм голом на 90 хвилині — його автором став Лорран де Соуза.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Піза у четвертому турі Серії А-2025/26:

Наполі — Піза 3:2

Голи: Гілмор, 39, Спінаццола, 73, Лукка, 82 - Нзола, 59 (пен), Лорран, 90.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно (Жезус, 81), Спінаццола — Гілмор (Ангісса, 58) — Політано, Де Брюйне, Ельмас (Лоботка, 58), Мактоміней — Гойлунн (Лукка, 77).

Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Лусуарді — Леріс (Мейстер, 61), Акінсанміро, Ебішер, Марін (Лорран, 80), Бонфанті (Ангорі, 74) — Морео (Куадрадо, 61), Нзола (Трамоні, 74).

Попередження: Спінаццола — Караччоло, Лусуарді, Лусуарді.