Тренер задоволений стартом команди в сезоні.

Наставник Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу над Пізою в матчі четвертого туру італійської Серії А, де чинний чемпіон здобув перемогу з рахунком 3:2.

"Перемога ніколи не дається легко. Цей поєдинок був непростим, і ми раді, що змогли розпочати сезон із чотирьох перемог поспіль. Після успіху в минулому сезоні на нашу команду покладаються величезні надії", — цитує слова фахівця сайт журналіста Джанлуки ді Марціо.

Підопічні Конте залишаються єдиною командою в чемпіонаті Італії, яка не втратила очок на старті сезону.

Наполі з 12 очками самотньо очолює таблицю Серії А.