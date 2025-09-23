Італія

Півзахисник залишиться в команді до 2028 року.

Футбольний клуб Наполі оголосив про подовження контракту з півзахисником Маттео Політано. Нова угода з 32-річним гравцем розрахована до 2028 року.

Політано виступає за Наполі з сезону-2020/21. У складі неаполітанської команди він двічі вигравав чемпіонат Італії та ставав володарем Кубка Італії.

У поточному сезоні півзахисник провів за Наполі п’ять матчів у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею.

