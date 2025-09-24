Італія

Неаполітанський клуб розраховує на дворазового чемпіона Італії.

Центральний півзахисник Франк Ангісса вже найближчим часом може оновити свою угоду з Наполі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Зараз контракт із 29-річним камерунцем розраховано до кінця червня 2027 року. Новий договір про співпрацю мають підписати за схемою "3+1", тобто до завершення сезону-2027/28, але з можливістю продовження ще на одну кампанію. Скіра додав, що зарплата гравця зросте.

Наполі орендував Ангісса у Фулгема наприкінці серпня 2021 року за 1,3 млн євро. У липні 2022-го клуб Серії А оформив повноцінний трансфер Франка за 16 млн.

На рахунку виконавця 12 голів і 20 асистів у 158-ми матчах за неаполітанців, з якими він двічі виграв чемпіонат Італії.

Нагадаємо, раніше Наполі продовжив контракт з іншим дворазовим переможцем Серії А.