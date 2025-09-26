Італія

Хорватський фахівець відзначив свого підопічного.

Головний тренер туринського Ювентуса висловився про універсала команди Андреа Камб'язо. Його слова наводить Football Italia.

"Андреа може грати на позиції меццали. Він має інший склад розуму, в хорошому сенсі. Як крайній захисник, він бачить ситуацію, як півзахисник. Іноді він зміщується до центру і правильно відчуває позицію. Я даю хлопцям трохи свободи, щоб вони могли адаптуватися на полі якнайкраще, відповідно до своїх якостей.

Потенційно він гравець найкращих клубів світу, але рішення за ним. Камб'язо може грати за Ліверпуль, Реал Мадрид або Манчестер Сіті, найкращі клуби світу, але він повинен сказати собі: "Я туди потраплю, бо щонеділі я найкращий". Якщо він так буде мислити, то незабаром зможе грати за одну з найкращих команд світу", — заявив Тудор.

