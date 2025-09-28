Італія

Наставник римлян відзначив командну гру та внесок українця.

Рома здобула четверту перемогу в п’яти матчах Серії А, обігравши Верону з рахунком 2:0. Після гри головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні поділився враженнями від поєдинку та окремо відзначив гол Артема Довбика.

За словами наставника, команда відчула наслідки щільного графіка:



"Ми провели три матчі за тиждень, і, чесно кажучи, деяким гравцям було важко повністю відновитися. Це вперше в сезоні така інтенсивність, і нам треба це враховувати надалі".

Гасперіні також підкреслив важливість командної дисципліни та стабільності у захисті, зокрема завдяки роботі голкіпера Роми:



"Свіллар дає впевненість навіть тоді, коли не виконує багато сейвів. Він спокійний у грі з м’ячем, і це сильно впливає на всю лінію захисту. У нас великий воротар".

Окремо тренер згадав про українського нападника Артема Довбика, який відзначився голом у цьому матчі:



"Ми не повинні оцінювати гравця лише за кількістю м’ячів. Довбик, як і Пеллегріні, Ермосо, сьогодні відіграв важливу роль. Такі футболісти потрібні, особливо в моменти, коли доводиться багато ротувати склад".

Водночас Гасперіні несподівано згадав про дебютанта Зьолковскі та натякнув на важливість глибини складу:



"Є молоді гравці, які поступово підтягуються. Ми хочемо, щоб вони адаптувались і допомагали команді протягом сезону".

Нагадаємо, 28-річний Артем Довбик провів вже п’ять матчів у Серії А цього сезону та забив свій перший м’яч за Рому. Після п’яти турів римський клуб йде другим у турнірній таблиці з 12 очками.