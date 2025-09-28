Італія

Результати матчів Серії А.

У матчі п'ятого туру чемпіонату Італії Рома на своєму полі впевнено переграла Верону з рахунком 2:0.

У першому таймі рахунок відкрив український нападник Артем Довбик, а після перерви перевагу господарів закріпив Матіас Суле.

Завдяки цій перемозі Рома набрала 12 очок і піднялася на друге місце в турнірній таблиці Серії А. Верона залишилася з трьома балами на 16-й позиції.

Рома — Верона 2:0

Голи: Довбик, 8, Суле, 79

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка (Жулковські, 71) — Веслі (Ермосо, 59), Крістанте, Коне, Анхеліньйо (Цимікас, 59) — Пеллегріні — Суле (Ель-Шаараві, 82), Довбик (Фергюсон, 60)

Верона: Монтіпо — Нуньєс (Чам, 84), Нельссон, Фресе — Бельгалі, Акпа-Акпро (Гальярдіні, 46), Сердар, Бернед (Кастанос, 90), Брадарич (Белла-Кочап, 84) — Жоване (Сарр, 74), Орбан

Попередження: Нуньєс, Гальярдіні, Бельгалі

В іншому матчі ігрового дня між Пізою та Фіорентиною глядачі так і не побачили голів — 0:0.

Піза — Фіорентина 0:0

Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Бонфанті — Туре, Марін (Куадрадо, 67), Ебішер (Гейгольт, 48), Акінсанміро, Леріс (Вурал, 67) — Трамоні (Морео, 87) — Нзола (Мейстер, 68)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Мандрагора, -, Фацціні (Джеко, 88), Госенс — Гудмундссон (Пікколі, 74), Кін

Попередження: Кін