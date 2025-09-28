Мілан та Наполі зіграють у п'ятому турі італійської Серії A на Сан-Сіро.

Массіміліано Аллегрі, після перемоги над фріульським Удінезе (3:0), залучив до стартового складу Меньяна в рамці воріт.

Антоніо Конте, на тлі поразки від англійського Манчестер Сіті (0:2), використав із перших хвилин Мерета у воротах, тоді як Маріануччі, Жезус та Гутьєррес гратимуть у захисті.

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Еступіньян — Пулішич, С. Хіменес.

Запасні: Терраччано, Піттарелла, Річчі, Де Вінтер, Лофтус-Чік, Леау, Нкунку, Атекаме, Одогу, Бартезагі.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Маріануччі, Жезус, Гутьєррес — Лоботка — Політано, Замбо-Ангісса, Де Брюйне, Мактоміней — Гойлунн.

Запасні: Ферранте, Мілінкович-Савич, Гілмор, Нерес, Ельмас, Вергара, Лукка, Маццоккі, Беукема, Амброзіно, Ланг.

Гра Мілан — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.