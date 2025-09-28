Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру італійської Серії A, у якому зіграють Мілан та Наполі.
Майк Меньян, Getty Images
28 вересня 2025, 21:16
Мілан та Наполі зіграють у п'ятому турі італійської Серії A на Сан-Сіро.
Массіміліано Аллегрі, після перемоги над фріульським Удінезе (3:0), залучив до стартового складу Меньяна в рамці воріт.
Антоніо Конте, на тлі поразки від англійського Манчестер Сіті (0:2), використав із перших хвилин Мерета у воротах, тоді як Маріануччі, Жезус та Гутьєррес гратимуть у захисті.
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Еступіньян — Пулішич, С. Хіменес.
Запасні: Терраччано, Піттарелла, Річчі, Де Вінтер, Лофтус-Чік, Леау, Нкунку, Атекаме, Одогу, Бартезагі.
Запасні: Ферранте, Мілінкович-Савич, Гілмор, Нерес, Ельмас, Вергара, Лукка, Маццоккі, Беукема, Амброзіно, Ланг.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Маріануччі, Жезус, Гутьєррес — Лоботка — Політано, Замбо-Ангісса, Де Брюйне, Мактоміней — Гойлунн.
Гра Мілан — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.