Макс задоволений своєю командою.

В рамках п'ятого туру італійської Серії А Мілан на Сан Сіро здолав Наполі із рахунком 2:1, дограючи матч вдесятьох через вилучення лівого фулбека Первіса Еступіньяна на 57-й хвилині зустрічі.

Таким чином, головний тренер "россонері" Массімілліано Аллегрі здобув першу перемогу над командами Антоніо Конте за останні 16 років. Остання поразка датована 1 листопада 2009 року — тоді Аталанта під керівництвом Конте програла Кальярі на чолі Аллегрі із рахунком 0:3.

До матчу Мілан — Наполі Конте в якості тренера не програвав Аллегрі в семи матчах поспіль – у п'яти зустрічах команди під керівництвом 56-річного уродженця Лечче здобували перемогу, ще два матчі завершилися унічию.

