Італія

Тренер задоволений прогресом команди, але закликає не втрачати концентрації.

Після перемоги над Наполі з рахунком 2:1 головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі відзначив характер своєї команди, особливо після того як "россонері" довелося грати вдесятеро. Він наголосив на тому, що хлопці "вміють страждати під тиском" і показали справжню волю до перемоги.

Аллегрі похвалив і Лука Модріча, сказавши: "Його присутність перед захистом додає якості. Він не просто бореться — він використовує інтелект, щоб перехоплювати передачі, тим самим відігруючи м’яч без зайвих фізичних дуелей".

Аллегрі також згадав про ротацію складу й альтернативні схеми: повернення Леао та Нкунку, а також різні варіанти атакуючого малюнка. Він підкреслив, що команда лише зробила "невеликий крок уперед" і що попереду — важкі виклики, зокрема матч із Ювентусом.

Після 5 турів Мілан очолює турнірну таблицю Серії А разом із Наполі й Ромою.