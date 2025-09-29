Італія

Мілан вперше за довгий час лідирує в чемпіонаті Італії.

Головний тренер неаполітанського Наполі Антоніо Конте підбив підсумки програного матчу п'ятого туру італійської Серії А Мілану. Його слова наводить DAZN.

"Ранній гол розчаровує, ми могли зіграти краще. Завжди є те, в чому можна додати. Було непросто грати після раннього гола на Сан-Сіро. Мені сподобалася гра команди, незважаючи на це. Навіть у першому таймі ми високо пресингували Мілан та створювали моменти.

Останнім часом ми стали пропускати трохи більше, хоча оборона завжди була нашою сильною стороною. Потрібно продовжувати працювати, але мені сподобалася гра проти такого фізично сильного суперника, як Мілан.

Це наша перша поразка за п'ять турів, до того ж на Сан-Сіро від Мілана, а не від команди з дна таблиці. Мілан має сильні якості, і зрозуміло, чому він забив нам два голи. Але при цьому нам треба показувати якісніший командний футбол, і хлопці добре знають про це: ми і атакуємо разом, і захищаємось разом. Треба діяти трохи уважніше.

За рахунку 0:2 стало важко, але ми почали грати краще та створювати моменти. Однак ними треба користуватися своїми нагодами, особливо в таких матчах", – сказав Конте.