Серб не також хоче піти.
Душан Влахович, getty images
26 вересня 2025, 22:23
Туринський Ювентус взимку має намір продати нападника команди Душана Влаховича. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "зебр" сподівається виручити хоч якусь суму за 25-річного серба, враховуючи, що його трудова угода спливає влітку 2026-го року.
Зазначається, що Влахович також налаштований змінити команду у січні. Наразі інтерес до форварда виявляють два клуби АПЛ — Челсі та Манчестер Юнайтед.
Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус п'ять матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.