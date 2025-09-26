Італія

Серб не також хоче піти.

Туринський Ювентус взимку має намір продати нападника команди Душана Влаховича. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" сподівається виручити хоч якусь суму за 25-річного серба, враховуючи, що його трудова угода спливає влітку 2026-го року.

Зазначається, що Влахович також налаштований змінити команду у січні. Наразі інтерес до форварда виявляють два клуби АПЛ — Челсі та Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус п'ять матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.