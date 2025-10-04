Італія

Нападник Фіорентини проведе перший збір із національною командою.

Через травму Маттіа Дзакканьї до складу національної команди вперше викликано форварда Фіорентини Роберто Пікколі.

Вінгер Лаціо не допоможе збірній у жовтневих матчах проти Естонії та Ізраїлю. Клуб підтвердив, що Дзакканьї має проблеми з привідним м’язом і не зіграє також у найближчому турі Серії А проти Торіно. Подальші обстеження гравець пройде у понеділок.

Для Пікколі це перший виклик до національної команди. 24-річний нападник цього сезону провів шість матчів у всіх турнірах за Фіорентину, відзначившись двома голами. Влітку він перейшов до клубу з Кальярі за 25 мільйонів євро, а до цього був вихованцем академії Аталанти.

Цікаво, що Роберто стане одним із трьох дебютантів збірної Італії у жовтні 2025 року. Разом із ним шанс проявити себе отримали його одноклубник Ханс Ніколуссі Кавілья та вінгер Болоньї Ніколо Камбіагі.

Під керівництвом Дженнаро Гаттузо Італія продовжує відновлювати склад, роблячи ставку на молодих виконавців, які можуть стати основою команди у майбутньому.