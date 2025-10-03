Відбулися матчі стартового туру Ліги конференцій.
Фіорентина - Сігма, Getty Images
03 жовтня 2025, 00:02
Сьогодні, 2 жовтня, відбулися матчі стартового туру основного етапу Ліги конференцій.
У першому матчі Фіорентина обіграла Сігму з рахунком 2:0. Авторами голів стали Пікколі та Ндур.
Фіорентина — Сігма 2:0
Голи: Пікколі, 27, Ндур, 90+5.
У другій зустрічі АЕК Ларнака на своєму полі здолав нідерландський АЗ із рахунком 4:0. Перемогу кіпріотам принесли забиті м'ячі у виконанні Рубіо, Баїча, Івановича та Родена. При цьому з другої хвилини гості грали у меншості після вилучення Пенетри.
АЕК Ларнака — АЗ 4:0
Голи: Рубіо, 25, Баїч, 54, Іванович, 73, Роден, 83.
У третій зустрічі Легія мінімально поступилася Самсунспору з рахунком 0:1 після єдиного голу Мусаби на десятій хвилині.
Легія — Самсунспор 0:1
Гол: Мусаба, 10.
У наступному матчі Ракув обіграв Університатю з рахунком 2:0 завдяки голам Пєнко та Ріпки, які забили у ворота українця Павла Ісенка. При цьому Університатя грала в меншості з 53 хвилин після вилучення Скречу. Також на 59 хвилині у складі гостей на полі виступав українець Олександр Романчук.
Ракув — Університатя 2:0
Голи: Пєнко, 47, Репка, 80.
Страсбур у гостях здобув перемогу над Слованом із рахунком 2:1. Перемогу французам принесли голи Уаттари та Іраянга, який зрізав м'яч у свої ворота. У словаків, у яких із 64 хвилини на полі грали Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, єдиний м'яч забив Ібрагім.
Слован — Страсбур 1:2
Голи: Ібрагім, 64 — Іраянг, 26 (аг), Уаттара, 41.
Празька Спарта впевнено обіграла Шемрок Роверс із рахунком 4:1. Авторами голів у господарів поля стали Саділек, Сухомел, Серенсен та Гараслін. У гостей точний удар на рахунку Мандрою.
Спарта Прага — Шемрок Роверс 4:1
Голи: Саділек, 33, Сухомел, 45, Серенсен, 50, Гараслін, 90 — Мандрою, 82.
Целє на своєму полі здобув перемогу над АЕКом з рахунком 3:1. У складі господарів поля голами відзначились Ковачевич, який оформив хет-трик. У греків єдиний м'яч забив Кутеша.
Целє — АЕК 3:1
Голи: Ковачевич, 34, 55, 80 — Кутеша, 7.
В останній зустрічі було зафіксовано нульову нічию між Шелбурном і Геккеном.
Шелбурн — Геккен 0:0