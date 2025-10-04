Італія

В Берґамо закрили суботню програму шостого туру Серії А.

У п’ятницю, 4 жовтня, завершився ігровий день шостого туру італійської Серії А поєдинком між Аталантою та Комо.

Початок зустрічі видався доволі динамічним — уже в першому таймі обидві команди відзначилися забитими м’ячами. Після цього гра вирівнялася, і суперники діяли обережніше, зосередившись на обороні.

Попри кілька спроб змінити рахунок у другій половині, жодна з команд не змогла дотиснути суперника. Фінальний свисток зафіксував результат 1:1.

Після шести турів Аталанта та Комо — сусіди в турнірній таблиці. Команди розташувались на шостій та сьомій сходинці відповідно.

Аталанта — Комо 1:1

Голи: Самарджич, 6 - Перроне, 19

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Аханор — Дзаппакоста, Едерсон (Муса, 74), Пашалич, Бернасконі — Самарджич (Брешіаніні, 62) — Сулемана (Крстович, 74), Лукман (Мальдіні, 74)

Комо: Бюте — Смолчич (Пош, 85), Рамон, Карлос, Войвода (Вальє, 70) — Перроне, Да Кунья (Кемпф, 89) — Аддай, Пас, Батуріна (Какере, 70) — Дувікас (Мората, 46)

Попередження: Джимсіті — Карлос, Смолчич, Аддай