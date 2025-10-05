Італія 05 жовтня 2025, 15:19 Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч із Фіорентиною Український форвард прагне реабілітуватися після невдалої спроби реалізувати пенальті в Лізі Європи. Довбик, getty images 05 жовтня 2025, 15:19 Український нападник Артем Довбик потрапив до стартового складу Роми на матч проти Фіорентини. Для форварда це шанс реабілітуватися після невдалої спроби реалізувати пенальті у попередньому поєдинку Ліги Європи проти Лілля. У поточному сезоні Довбик провів шість матчів за "вовків" і відзначився одним голом. Матч Рома — Фіорентина розпочнеться сьогодні о 16:00 за київським часом. Слідкувати можна на Football.ua. Олексій Іванченко Football.ua всі статті автора Люди Артем Довбик Команди Рома Фіорентина Джерела ФК Рома Facebook