Італія

Український форвард прагне реабілітуватися після невдалої спроби реалізувати пенальті в Лізі Європи.

Український нападник Артем Довбик потрапив до стартового складу Роми на матч проти Фіорентини.

Для форварда це шанс реабілітуватися після невдалої спроби реалізувати пенальті у попередньому поєдинку Ліги Європи проти Лілля.

У поточному сезоні Довбик провів шість матчів за "вовків" і відзначився одним голом. Матч Рома — Фіорентина розпочнеться сьогодні о 16:00 за київським часом. Слідкувати можна на Football.ua.