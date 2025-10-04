Італія

Аргентинський форвард може залишитися в римському клубі щонайменше до 2028 року.

Рома розпочала переговори з зірковим нападником Пауло Дібалою щодо продовження контракту. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони обговорюють угоду, яка буде чинною до літа 2028 року. Поточний контракт аргентинця з римлянами діє до наступного літа.

Дібала приєднався до Роми у 2022 році на правах вільного агента після відходу з Ювентуса.

Цього сезону 31-річний нападник встиг провести лише три матчі, адже досі відновлюється після травми.