Італія

Досвідчений француз залишився незадоволеним матчем в Турині.

Півзахисник Мілана Адрієн Рабьо висловився після нічийного результату у матчі з туринським Ювентусом (0:0) в рамках восьмого туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

"Я знаю багатьох у Ювентусі, весь стадіон, весь персонал, навіть тренера Тудора. Дуже радий, що приїхав сюди. Я хотів перемогти, але щось не вийшло. Ми продовжуємо свій шлях.

Я був схвильований перед матчем. Зараз я злий, тому що ми повинні були перемогти Ювентус. У нас були моменти, але ми в чомусь не дотягли. Нам потрібно докласти більше зусиль, щоб стати кращими як команда. Ми втратили два очки. Мілан міг досягти набагато більшого.

Це тільки початок сезону, але перемога тут була б важливою. Нам потрібно продовжувати працювати, тому що у нас все добре. Ми не пропустили та грали надійно. Подивимося, що буде в наступному матчі.

Нам слід було більше використовувати простір позаду лінії оборони суперника, але ми не впоралися з цим. Очевидно, нам потрібно краще грати перед чужими воротами – на стадії фінального пасу, удару. Ми могли б проявити себе краще, кожен з нас.

Навіть на других м'ячах, з точки зору агресії нам слід було діяти краще. Ми грали в гостях проти сильної команди, тож це позитивний результат. Але я думаю, що ми могли б зробити більше і перемогти", — заявив Рабьо.

