Італія

Головний тренер Мілана шкодує через упущені шанси в матчі на Альянц Стедіум.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився емоціями після домашньої нічиї 0:0 з Ювентусом у 6‑му турі Серії А. Цей матч став для нього особливим — уперше він повернувся на Альянц після того, як залишив Юве у 2024 році.

"Ми мали багато можливостей здобути три очки, але не змогли їх реалізувати. Пулішич пробив пенальті вище поперечини — це просто символ наших проблем перед воротами", — визнав Аллегрі.

За словами тренера, Мілан контролював гру, особливо у другому таймі:

"Ми фізично виросли, створили моменти, але коли Ювентус був в наших руках, нам бракувало безжальності. Позитив у тому, що не пропустили, але інколи потрібно добивати гру".

На питання про Рафаеля Леао та його шанси підсилити напад Аллегрі відповів так:

"Він був відсутній 45 днів, тому зараз шукає ритм. Але в нього є якості, щоб вирішувати матчі. Після пасу Модріча його рухи були ідеальними — але такі моменти він повинен реалізовувати".

Про зустріч з Турином, на якому він працював багато років, тренер сказав:

"Було зворушливо побачити людей, з якими працював багато років. Але зараз я в Мілані — і у нас багато роботи попереду".

Аллегрі також відзначив внесок Сантьяго Хіменеса:

"Він добре грав, рухався під час пенальті, багато працює на команду. Його присутність важлива".

Незважаючи на втрачені очки, Мілан залишається непереможним із того моменту, як програв першій грі сезону проти Кремонезе.