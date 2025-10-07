Італія

Нова угода буде розрахована до літа 2030 року.

Нападник Наполі Джузеппе Амброзіно незабаром підпише новий контракт з італійським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, нова угода з 22-річним італійцем буде розрахована до літа 2030 року, тоді як нинішній контракт діє до літа 2026 року.

Також зазначається, що про нову угоду сторін буде оголошено протягом кількох днів.

Цього сезону вихованець "неаполітанців" провів один матч, у якому відіграв 15 хвилин.

Після шести турів Наполі набрав 15 очок і ділить перше місце у Серії А з Ромою.