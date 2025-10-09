Італія

Шикарний вересень у виконанні америнкаця.

Атакувального півзахисника Мілана Крістіана Пулішича визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками вересня. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

У минулому місяці 27-річний півзахисник провів за россонері три матчі, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

""Три голи і дві гольові передачі за 147 хвилин — це внесок Крістіана Пулішича у фантастичний вересень Мілана", — заявив генеральний директор Серії А Луїджі Де С'єрво.

На нагороду також претендували Федеріко Баскіротто (Кремонезе), Кевін Де Брюйне (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Нікола Крстович (Аталанта) та Ріккардо Орсоліні (Болонья).

Раніше повідомлялося, що Ніко Пас став найкращим молодим гравцем місяця в Серії А.