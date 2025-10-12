Італія

Легенда світового футболу.

Колишній півзахисник туринського Ювентуса, мадридського Реала та збірної Франції Зінедін Зідан висловився про свою ігрову кар'єру. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Як і всі діти, я навчився любити футбол на вулицях. 45 років тому в Марселі я завжди грав з м'ячем і був захоплений цим заняттям. Я був вболівальником Марселя. Мої батьки з Алжиру, вони переїхали до Франції по роботі, але в той час це було непросто. Я задоволений своїми дітьми, тому що вони ставляться до мене з повагою, і це для мене найголовніше.

Думаю, порівняно з минулим, сьогодні мені чогось не вистачає. Коли я дивлюся матчі, я хочу бачити більш атакуючу гру. Це правда, що я трохи сумую за футболом минулого.

Ювентус? Роки там були чудовими . Я приїхав із Франції, де футбол був сильним, але не таким, як у Ювентусі. У Турині я відчував, що все, що потрібно робити, — це перемагати, завжди . І вдома, і на виїзді.

Найбільше в Аньєллі (Джанні Аньєллі — на той момент голова правління Ювентуса — прим.) мені запам'яталося те, що, коли я грав добре, він дзвонив мені о шостій ранку, щоб привітати. Він був джентльменом, відразу було видно, що це футбольний вболівальник

Лігу чемпіонів важко виграти. Ми двічі виходили у фінал і програли (Боруссії Д у 1997 — 1:3 та Реалу у 1998 — 0:1), не знаю чому. Все залежить і від клубу, від того, що він хоче зробити. Щоб виграти Лігу чемпіонів, потрібно багато чого зробити.

Я сам вибрав піти саме в той момент (після фіналу чемпіонату світу-2006 — прим.). Це було те, чим я більше не хотів займатися. Що мені найбільше не подобалося, так це подорожі, готелі і все інше, що з цим пов'язано. Коли тобі 20, це нормально, але коли ти стаєш старшим, це стає нестерпним. Міг би грати ще 2-3 роки, але я втомився від футболу", — заявив Зідан.

Раніше Зідан заявив, що повернеться до тренерської роботи.