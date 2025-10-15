Італія

Травма вінгера Наполі виявилася несерйозною.

Маттео Політано, вінгер Наполі, швидко відновлюється після травми м’яза, отриманої в матчі проти Дженоа перед паузою на ігри збірних.

За інформацією Corriere dello Sport, пошкодження виявилося несуттєвим, і футболіст уже готується повернутися до гри.

Очікується, що 32-річний італієць зможе зіграти в суботньому матчі Серії А проти Торіно. Крім того, головний тренер Антоніо Конте розраховує на Політано в поєдинку Ліги чемпіонів проти ПСВ в Ейндховені, що відбудеться наступного вівторка.

Швидке відновлення Політано підкреслює його мотивацію та професіоналізм, що є важливим для Наполі, який наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії.