Італія

Обидва гравці отримали пошкодження у матчі з Дженоа та пропустять жовтневі поєдинки збірних.

Наполі отримав результати медичних обстежень Станіслава Лоботки та Маттео Політано. Обидва футболісти зазнали пошкоджень під час поєдинку Серії А проти Дженоа (2:1), у якому неаполітанці здобули вольову перемогу.

За підсумками обстежень, у Лоботки виявлено розтягнення приводного м’яза правого стегна, тоді як у Політано діагностовано розтягнення великого сідничного м’яза правої ноги. Через травми обидва гравці пропустять жовтневі матчі своїх національних збірних.

Клуб не уточнив терміни відновлення футболістів, але їхня участь у найближчому матчі Серії А проти Торіно, який відбудеться 18 жовтня, залишається під питанням.